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Эффективные методы защиты плодово-ягодных культур от муравьев и тли

Эффективные методы защиты плодово-ягодных культур от муравьев и тли

14:06, 27 май 2025

Людмила Шубина, опытный агроном, поделилась эффективными методами борьбы с одним из распространенных вредителей – муравьями, переносчиками тли.

Согласно словам эксперта, профилактика играет ключевую роль в защите плодово-ягодных культур. Для предотвращения нашествия муравьев и тли необходимо регулярно обрабатывать деревья и кустарники специальными препаратами. Шубина рекомендует проводить процедуру дважды в год – весной и осенью. При этом следует использовать средства, одобренные Россельхознадзором, такие как актеллик, теппеки и другие составы, содержащие мощный инсектицид имидаклоприд из класса неоникотиноидов.

Однако, помимо промышленных инсектицидов, существуют и проверенные народные методы борьбы с муравьями. Людмила Шубина делится одним из таких рецептов, который показал свою эффективность. Он основан на использовании белковых и сладких приманок, которые привлекают муравьев и становятся для них смертельной ловушкой. Для приготовления этого средства необходимо смешать чайную ложку борной кислоты с 100 граммами костного фарша или варенья. Полученную смесь следует разлить в крышки от пластиковых бутылок и разместить их вблизи муравьиных норок.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: муравьи
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