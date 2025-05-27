Этот продукт поможет снизить риск развития сахарного диабета — добавьте его в свой рацион питания

14:00, 27 май 2025

В эфире популярной программы «Жить здорово!» кардиолог Герман Гандельман и офтальмолог Михаил Коновалов поделились ценной информацией о полезных свойствах ячменя. По словам специалистов, это злаковое растение может стать настоящим союзником в борьбе с сахарным диабетом и атеросклерозом.

Секрет кроется в богатом составе ячменя. Этот древний злак содержит марганец — микроэлемент, который повышает чувствительность клеток организма к инсулину, способствуя тем самым снижению уровня сахара в крови. Такое свойство делает ячмень ценным помощником в предотвращении развития диабета второго типа.

Помимо этого, ячмень не содержит холестерина, но богат грубой клетчаткой, необходимой для правильного пищеварения. Этот натуральный продукт может стать идеальным выбором для тех, кто стремится снизить риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с образованием атеросклеротических бляшек.

Однако, как предупреждают медики, некоторые популярные продукты могут, напротив, способствовать возникновению диабета. К таковым относится обезжиренный творог, тогда как его жирная разновидность считается более полезной для здоровья.

По данным статистики, около 10,5 миллионов россиян на сегодняшний день имеют диагноз «сахарный диабет». Это означает, что каждый 15-й житель нашей страны страдает от этого недуга. Поэтому профилактика и правильное питание — залог здоровья и долголетия. Консультация со специалистом поможет подобрать оптимальный рацион и образ жизни.

Автор: Алия Карачурина