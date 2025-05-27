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Те, кто это ест, могут забыть о густой крови – растворятся тромбы даже в глубоких венах

Те, кто это ест, могут забыть о густой крови – растворятся тромбы даже в глубоких венах

12:00, 27 май 2025

Жидкая соединительная ткань под названием кровь играет жизненно важную роль в функционировании человеческого организма, обеспечивая работу всех органов и систем. Одним из ключевых свойств крови является ее вязкость, увеличение которой может негативно сказываться на здоровье, повышая риск образования опасных тромбов.

Специалист в области флебологии, врач Максим Абасов, акцентирует внимание на важности правильного питания для регулирования вязкости крови. По его словам, в рационе следует минимизировать присутствие продуктов, богатых витамином К, который ускоряет свертываемость крови. Значительные количества этого вещества содержатся, к примеру, в таких овощах, как шпинат и брокколи.

Вместе с тем, существуют продукты, способствующие снижению вязкости крови. Доктор Абасов настоятельно рекомендует включить в свой рацион лук и чеснок. Кроме того, положительным эффектом обладает свекла, благоприятно воздействующая на работу желудочно-кишечного тракта и, как следствие, состояние сосудов.

Немаловажную роль в профилактике тромбоза играет и адекватное потребление воды. Поддержание правильного питьевого режима, как отмечает врач, ускоряет рассасывание уже сформировавшихся тромбов.

Следует помнить, что данная статья носит информационный характер. Для получения индивидуальных рекомендаций необходима консультация профильного специалиста.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: здоровье тромбы
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