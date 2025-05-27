Всего две ложки на лейку - и чеснок преобразится до неузнаваемости: ни одного желтого перышка за все лето, а головки - размером с ладошку

11:55, 27 май 2025

В настоящее время для чесночных растений наступил важный период, когда они активно тянутся вверх, формируя пышную зеленую надземную часть. В это время крайне важно избежать пожелтения листьев, поскольку это может негативно сказаться на будущем урожае. Для обеспечения здорового роста чеснока опытные огородники прибегают к различным подкормкам, одна из которых, предложенная садоводом со стажем Еленой Литвиновой, отличается своей простотой и доступностью.

По словам Елены Литвиновой, одним из эффективных средств для стимулирования роста чеснока является обычный картофельный крахмал. Для приготовления подкормки необходимо развести 2 столовые ложки крахмала в 10 литрах воды. Кроме того, для усиления воздействия можно добавить любой гумат в соответствии с инструкцией на упаковке. Полученный раствор тщательно перемешивают и поливают им чесночные растения из лейки один раз в неделю.

Секрет действенности такой подкормки кроется в уникальных свойствах крахмала. В ходе химических процессов, протекающих в растениях, он преобразуется в глюкозу, которая крайне важна для молодых культур на стадии активного роста. Помимо этого, крахмал богат фосфором и калием – жизненно необходимыми элементами для нормального развития растений. Кроме того, он насыщает почву полисахаридами и благотворно влияет на почвенные микроорганизмы, создавая идеальные условия для питания корневой системы.

Автор: Алия Карачурина