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Всего 3 ложки в лунку — и ваши огурцы и помидоры будут плодоносить без остановки: дешевый отход превращает все кусты в настоящие «энерджайзеры»

Всего 3 ложки в лунку — и ваши огурцы и помидоры будут плодоносить без остановки: дешевый отход превращает все кусты в настоящие «энерджайзеры»

11:49, 27 май 2025

В летний сезон практически каждый дачник мечтает насладиться богатым урожаем сочных помидоров, хрустящих огурцов и сладких перцев. Однако для получения обильного плодоношения растениям необходимо создать благоприятные условия. К счастью, существует простой и доступный способ обеспечить культуры питательной средой на старте вегетации.

Елена Литвинова, опытная огородница, открывает секрет эффективной подкормки посадочных лунок. Перед высадкой рассады она добавляет в каждую лунку по три столовые ложки гречишной лузги. Это недорогое и универсальное удобрение приобрести несложно в специализированных магазинах или через интернет-площадки.

Что же делает гречишную лузгу столь полезной? Этот продукт переработки гречихи является кладезем питательных веществ: одиннадцать аминокислот, калий, кальций, фосфор, железо и магний. Кроме того, лузга способствует снижению кислотности почвы и ее разрыхлению, что жизненно важно для корневой системы растений.

После внесения удобрения в посадочную лунку огородники присыпают его слоем земли и высаживают рассаду. На таком питательном субстрате помидорные, огуречные и перечные кусты чувствуют себя превосходно, активно развиваются и радуют садоводов роскошным урожаем.

Справка. Древняя гречишная лузга ценится профессионалами не только за свои полезные свойства, но и за универсальность применения. Она подходит для удобрения цветочных клумб, декоративных кустарников, овощных, плодовых и ягодных культур.

Ошибку совершает каждый садовод: высаживать рассаду помидоров в открытый грунт можно только в этот период — залог отличного урожая

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Автор: Алия Карачурина
Теги: помидоры подкормка
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