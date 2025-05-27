Эта простая манипуляция спасет от варикоза: достаточно делать это 2 раза в день — совет врача

11:34, 27 май 2025

Варикозное расширение вен - это распространенное хроническое заболевание, которое может вызвать ряд неприятных симптомов и осложнений. Несмотря на то, что традиционное лечение включает прием лекарственных препаратов и в некоторых случаях хирургическое вмешательство, существуют также альтернативные методы, способствующие облегчению симптомов и замедлению прогрессирования болезни. Один из таких методов предложил врач-невролог Алексей Маматов - простое, но эффективное упражнение с использованием холода.

По словам специалиста, для улучшения состояния вен и борьбы с варикозом очень полезно применять локальное охлаждение проблемных участков ног. Суть метода заключается в том, чтобы дважды в день прикладывать к варикозным венам и сосудистым сеточкам что-нибудь очень холодное, например, продукты или емкости, взятые прямо из морозильной камеры. Маматов рекомендует использовать для этой цели замороженную упаковку пельменей или бутылку со льдом.

Воздействие низких температур оказывает тонизирующий эффект на вены, способствуя их сужению и восстановлению нормального состояния. Главная задача - максимально продлить этот период нормального функционирования сосудов. Для проведения процедуры достаточно взять из морозилки охлажденный продукт и приложить его к проблемному участку ноги на то время, пока холод остается комфортным. Как только кожа начнет неметь и появится чувство онемения, следует прервать воздействие холода и через некоторое время повторить манипуляцию.

Алексей Маматов подчеркивает, что данный метод является безопасным и не имеет побочных эффектов, в отличие от некоторых лекарственных препаратов. Тем не менее, он не заменяет назначений лечащего врача, а лишь выступает в качестве дополнительного способа борьбы с варикозом. Чтобы добиться максимального результата, специалист рекомендует регулярно выполнять упражнение с локальным охлаждением вен дважды в день - утром и вечером.

Справка. Варикозное расширение вен является серьезным хроническим заболеванием, связанным с нарушением функционирования венозной системы ног вследствие генетических и приобретенных факторов.

Статья носит исключительно информационный характер. Для получения профессиональной консультации и назначения адекватного лечения необходимо обратиться к врачу-специалисту по венозным заболеваниям.

Автор: Алия Карачурина