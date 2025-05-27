Ноги пахнуть больше не будут: от запаха пота избавит эта простая кашица — потратите 15 минут

11:07, 27 май 2025

Летний зной и жаркая погода нередко становятся причиной неприятной проблемы – повышенной потливости ног. Избавиться от этого досадного явления поможет простое и доступное домашнее средство, приготовленное из обычных компонентов. Узнайте, как создать эффективный дезодорант для ног своими руками и сохранить комфорт в любую погоду.

Чтобы избежать этих неприятностей, эксперты блога "СодаСовет" рекомендуют простое и эффективное домашнее средство – дезодорант для ног на основе доступных ингредиентов. Для его приготовления потребуются всего две составляющие: чайная ложка пищевой соды и брусок хозяйственного мыла. К ним следует добавить полтора стакана воды.

Процесс создания дезодоранта прост и не займет много времени. Сначала необходимо натереть мыло на терке, затем добавить воду и поставить массу на медленный нагрев. Когда смесь станет густой и однородной, ее нужно снять с плиты и дать немного остыть. После этого следует тщательно вмешать в охлажденную мыльную массу соду до получения однородной кашицеобразной консистенции.

Готовый дезодорант наносится на пальцы и ступни ног, после чего его необходимо оставить на 15 минут для воздействия активных компонентов. По истечении этого времени средство полностью смывается водой, а ноги тщательно вытираются насухо. Благодаря уникальным свойствам ингредиентов, такой домашний дезодорант эффективно борется с неприятным запахом и ликвидирует избыточную потливость кожи.

Справка. Сода обладает природными антибактериальными свойствами, которые нейтрализуют причины возникновения неприятного запаха. В свою очередь, хозяйственное мыло подсушивает кожу, устраняя источник повышенного потоотделения.

Автор: Алия Карачурина