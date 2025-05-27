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От этих двух подкормок головки чеснока вырастут размером с яблоко: лучшее решение – внесите в начале июня

От этих двух подкормок головки чеснока вырастут размером с яблоко: лучшее решение – внесите в начале июня

10:46, 27 май 2025

В мае зеленые перья чеснока активно набирают массу, но к началу июня акцент смещается на формирование головок. В этот период опытные садоводы рекомендуют отказаться от органических подкормок, богатых азотом. Избыток азота стимулирует рост зелени в ущерб развитию головок, что негативно сказывается на урожае.

Вместо органики лучше использовать фосфорно-калийные удобрения. «В начале июня я поливаю чеснок раствором, приготовленным из двух столовых ложек сульфата калия и суперфосфата», – делится секретом Виктория Радзевская, садовод со стажем. Эти вещества обеспечивают оптимальное питание для формирования крупных головок.

Через две недели после первой подкормки рекомендуется внести дополнительное удобрение, содержащее серу, бор, фосфор и калий. Такой комплексный подход позволяет добиться поистине впечатляющих результатов – головки чеснока порой достигают размера среднего яблока.

Справка. Помимо употребления в пищу, чеснок может быть полезен и на садовых грядках. Его аромат отпугивает многих вредителей, поэтому его целесообразно высаживать рядом с томатами, огурцами, перцами, баклажанами и другими культурами, которые требуют защиты от насекомых.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: чеснок подкормка
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