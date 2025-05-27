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После посадки в теплицу, помидоры поливаю только так: томаты вырастут крепкими без фитофторы

После посадки в теплицу, помидоры поливаю только так: томаты вырастут крепкими без фитофторы

10:36, 27 май 2025

Для многих садоводов томаты являются одной из главных овощных культур. Выращивание их в теплицах позволяет получать богатый урожай даже в регионах с умеренным климатом. Однако для того, чтобы молодые растения развивались правильно и давали обильные плоды, необходимо уделять особое внимание правильному поливу.

В начале сезона, на стадии роста томатов, опытные огородники рекомендуют поливать их умеренно, выливая на каждый квадратный метр грядки от 5 до 8 литров теплой воды. Как только на кустах появляются первые цветочные завязи, потребность в влаге возрастает, и норму полива увеличивают до 10 литров на квадратный метр. А в период созревания плодов томатам требуется наиболее обильный полив – около 12 литров теплой воды на каждый квадратный метр грядки.

При этом очень важно выбирать правильное время для полива. Утренние или дневные часы (до 18:00) считаются наиболее подходящими, поскольку вечерний полив создает избыточную влажность в закрытом пространстве теплицы. Ночная роса и конденсат на листьях повышают риск развития грибковых заболеваний, таких как фитофтороз, к которому томаты очень восприимчивы.

"Я живу в Псковской области, где лето может быть очень жарким, поэтому в засушливые периоды увеличиваю норму полива, ориентируясь на погоду", – делится опытом садовод со стажем Виктория Радзевская.

По ее словам, оптимальным режимом является двукратный еженедельный полив теплой водой из расчета рекомендуемых норм.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: помидоры
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