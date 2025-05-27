Почва плотная, овощи болеют и плохо растут: агроном Давыдова рассказала, как заменить истощенную землю в теплице — достаточно снять 30 см

09:52, 27 май 2025

Многие садоводы-любители забывают о важности своевременного обновления грунта в теплицах. Со временем почва истощается, уплотняется и теряет питательные вещества, необходимые для полноценного роста растений. Агроном Елена Давыдова поделилась полезными рекомендациями о том, как распознать признаки изношенного грунта и обновить его, чтобы вернуть теплицам былую продуктивность.

По словам специалиста, одним из главных признаков необходимости замены грунта является снижение урожайности культур, которые ранее давали обильный сбор на том же участке. Кроме того, плотная, переуплотненная почва препятствует нормальному развитию корневой системы растений, что негативно сказывается на их росте и жизнеспособности.

Еще один тревожный сигнал – учащение случаев поражения растений болезнями и нашествий вредителей. Это происходит из-за накопления в грунте патогенных микроорганизмов и личинок насекомых-вредителей, с которыми становится все труднее бороться традиционными методами.

Если вы заметили один или несколько из перечисленных признаков на своем земельном участке или в теплице, не стоит откладывать обновление грунта. Елена Давыдова рекомендует следующий порядок действий:

1. Тщательно промыть и продезинфицировать внутреннее пространство теплицы перед заменой почвы, чтобы избавиться от возможных очагов заражения.

2. Полностью снять верхний слой старого грунта толщиной около 30 см, если он сильно заражен вредителями или болезнями.

3. Засыпать новый, качественный субстрат для выращивания овощных или цветочных культур с добавлением компоста и речного песка для улучшения структуры и аэрации.

Для дополнительной профилактики распространения болезней и вредителей агроном советует провести обработку свежего грунта специализированными средствами защиты растений.

Справка. Своевременная замена изношенного грунта позволит поддержать высокий уровень плодородия почвы, сократить количество проблем с вредоносными насекомыми и фитопатогенами, а также добиться впечатляющих результатов в повышении урожая как в открытом грунте, так и в условиях защищенного грунта теплиц.

Автор: Алия Карачурина