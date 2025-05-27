Чеснок невероятного размера может вырастить каждый дачник: по совету агронома использую только эту подкормку в пасмурную погоду

09:42, 27 май 2025

Для получения крупных головок чеснока необходимо должным образом позаботиться о растении на ранней стадии его развития. В весенний период, когда на чесночной грядке появляются первые 4-5 зеленых листочков, наступает идеальное время для проведения специальной подкормки.

Процедуру лучше всего проводить в пасмурный день или ближе к вечернему закату солнца. Первым делом следует взрыхлить почву вокруг растений, сформировав неглубокие бороздки. Затем обильно пролить грядку теплой водой. После этого необходимо развести столовую ложку мочевины в 10 литрах воды до получения гомогенного раствора и аккуратно полить им чесночные кустики по бороздкам.

Мочевина известна как эффективное азотное удобрение, стимулирующее рост и повышающее урожайность различных сельскохозяйственных культур. Растения быстро усваивают содержащийся в нем азот, что способствует активному наращиванию зеленой массы и формированию крупных плодов или головок. Кроме того, опрыскивание плодовых деревьев мочевинными растворами может замедлить преждевременное цветение в период весенних заморозков.

Своевременная и грамотная подкормка чеснока в ранневесенний период позволит заложить хороший фундамент для получения обильного урожая крупных и сочных головок в будущем.

Автор: Алия Карачурина