Сернокислая, сульфатная или фосфоритная: как подобрать «правильную» нитрофоску для огурцов, помидоров и перцев — совет агронома Давыдовой

09:36, 27 май 2025

Каждый садовод и огородник знает, что для роста и развития растений необходимы питательные вещества. Одним из наиболее доступных и универсальных удобрений является нитрофоска – комплексный состав с высоким содержанием фосфора, калия и азота. Эти важные компоненты стимулируют образование зеленой массы, способствуют формированию крупных плодов и создают благоприятные условия для роста растений.

В основе нитрофоски лежат гранулы, которые быстро растворяются в почве, обеспечивая немедленное поступление питательных веществ. Этот факт выгодно отличает ее от схожего по составу удобрения нитроаммофоски. Максимальный эффект нитрофоска оказывает при внесении в почвы с нейтральной или слабокислой реакцией.

Спектр применения нитрофоски достаточно широк. Она хорошо зарекомендовала себя как подкормка для огородных культур: томатов, огурцов, капусты, фасолевых культур и многих других. Неоценимую помощь это удобрение также оказывает цветоводам, способствуя пышному цветению декоративных растений.

Существуют различные виды нитрофоски, адаптированные под конкретные нужды садоводов и огородников. Наиболее универсальной считается сернокислая нитрофоска. Сульфатные разновидности чаще применяются при выращивании цветов. Для томатных культур оптимальным выбором станет фосфоритная нитрофоска, усиливающая плодоношение.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Тг/Моя дача. Сад и огород