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Слизни, блошки и огнёвка сгинут в небытие: капусту от вредителей обрабатываю этим порошком — смешиваю 2 ингредиента и никаких забот

Слизни, блошки и огнёвка сгинут в небытие: капусту от вредителей обрабатываю этим порошком — смешиваю 2 ингредиента и никаких забот

12:21, 28 май 2025

Вы с нетерпением ждете урожая капусты, но слизни, блошки и огневка портят все ваши планы. Вместо того, чтобы тратить деньги на химические инсектициды, опытные садоводы предлагают приготовить домашнюю пудру, которая не только отпугнет вредителей, но и будет безвредна для растений и окружающей среды.

Рецепт этой волшебной смеси прост и доступен каждому. Возьмите древесную золу и табачную пыль в равных пропорциях, ориентируясь на количество высаженной капусты. Затем поместите порошок в отрез старой тюли или в марлю и тщательно обработайте каждый куст.

Благодаря своим уникальным свойствам, эта смесь отпугнет слизней, блошек, огневку и других нежелательных гостей вашего огорода. Более того, она послужит дополнительным удобрением для капусты, обогатив почву полезными минералами.

Справка. Капуста, одна из самых древних культур, известна своим разнообразием – в мире насчитывается более 400 ее разновидностей. Этот невероятно полезный овощ богат редкими витаминами У и К, фолиевой кислотой, железом и кальцием, неся в себе целую кладезь питательных веществ.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: капуста
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