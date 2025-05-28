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Всегда подкармливаю редис только так: собираю ранний и крупный урожай — 3 лучших удобрения по совету агронома Давыдовой

Всегда подкармливаю редис только так: собираю ранний и крупный урожай — 3 лучших удобрения по совету агронома Давыдовой

12:12, 28 май 2025

В весенний сезон редис становится излюбленным овощем на многих столах. Его хрустящая мякоть и пикантный вкус прекрасно дополняют блюда и салаты. Однако, чтобы получить крупные, сочные плоды, требуется особый уход и правильное питание. Известный агроном Ксения Давыдова поделилась своими секретами выращивания редиса, который отблагодарит вас богатым урожаем.

Для начала важно обеспечить редису оптимальное питание. Давыдова рекомендует три эффективных удобрения, каждое из которых имеет свои преимущества.

Первое – калийно-фосфорное удобрение. Оно стимулирует активный рост и развитие корнеплодов. Для приготовления рабочего раствора растворите 7 граммов монофосфата калия в 10 литрах воды. Полейте грядки ранним утром или после 6 вечера, когда солнце не такое палящее. Такая подкормка заметно повышает урожайность.

Второй вариант – калиевая селитра. Она особенно эффективна, если листья редиса бледнеют, а ростки и стебли тонкие и слабые. Растворите 15 граммов калиевой селитры в 10 литрах воды и полейте раствором грядки. Это придаст растениям силу и насыщенный зеленый цвет.

Третье удобрение – золу следует использовать, если почва на вашем участке слишком кислая. Приготовьте настой из 100-150 граммов золы на 10 литров воды. Такая подкормка раскислит грунт и укрепит редис, повысив его жизнестойкость.

Справка. Редис не только вкусен, но и очень полезен. Он богат фитонцидами, способствующими снижению холестерина и укреплению иммунитета. Медики рекомендуют включать этот корнеплод в рацион при ожирении, подагре и диабете. Так что выращивая крупные и сочные редиски, вы не только порадуете семью вкусным овощем, но и позаботитесь о здоровье.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: удобрения редис
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