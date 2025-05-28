Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Гигантские корнеплоды размером с кулак: редис вырастет крупным и сочным — агроном Давыдова раскрыла 4 профессиональных секрета

Гигантские корнеплоды размером с кулак: редис вырастет крупным и сочным — агроном Давыдова раскрыла 4 профессиональных секрета

12:01, 28 май 2025

На протяжении двух десятилетий Ксения Давыдова, опытный агроном, совершенствовала свои навыки в выращивании крупного редиса. В недавнем интервью она поделилась четырьмя ключевыми советами, которые помогут вам добиться впечатляющих результатов в огороде.

Первое, на что обратила внимание Давыдова, это важность выбора правильных семян.

«Только из крупных семян вырастут гигантские корнеплоды», - подчеркнула она.

Этот простой, но критически важный шаг может стать определяющим фактором в получении урожая внушительных размеров.

Второй секрет касается особенностей посева.

«Просеивание должно составлять до 100 мм, а междурядья - 150 мм», - объясняет агроном.

Хотя такой просторный посев может незначительно снизить урожайность, зато он позволит редискам достигать поистине внушительных размеров.

Третий совет Давыдовой связан с поддержанием оптимального уровня влажности почвы.

«Если хотя бы раз пересушите почву на грядке с редисом, он остановится в росте», - предупреждает она.

Регулярный и равномерный полив крайне важен для получения максимального урожая.

Наконец, четвертый секрет заключается в особой технике, которая предотвращает преждевременное цветение редиса.

«Спустя 15-20 дней после начала роста корнеплодов, с 19 до 7 часов накрывайте посевы черной пленкой, - советует Давыдова. «Это уменьшит продолжительность световых суток и создаст подходящие условия для роста».

Справка. Редис обладает выраженным противоотечным и желчегонным эффектом, возбуждает аппетит, стимулирует перистальтику кишечника, облегчает его опорожнение и выводит токсины из организма.

Всегда подкармливаю редис только так: собираю ранний и крупный урожай — 3 лучших удобрения по совету агронома Давыдовой

Читайте также:

Всегда подкармливаю редис только так: собираю ранний и крупный урожай — 3 лучших удобрения по совету агронома Давыдовой
Автор: Алия Карачурина
Теги: редис
Читайте также

Будет слаще меда: агроном Давыдова назвала 5 лучших подкормок для свеклы — вырастет с кулак богатыря
Это интересно
Будет слаще меда: агроном Давыдова назвала 5 лучших подкормок для свеклы — вырастет с кулак богатыря
Редис без горечи и пустот: простой рецепт настоя от овощевода Тимирязевки
Это интересно
Редис без горечи и пустот: простой рецепт настоя от овощевода Тимирязевки
Вырастет сочная и крупная редиска: нужно лишь бросить в землю это бесплатное удобрение
Это интересно
Вырастет сочная и крупная редиска: нужно лишь бросить в землю это бесплатное удобрение
Как заставить петрушку и укроп прорасти за считанные часы – простой лайфхак
Это интересно
Как заставить петрушку и укроп прорасти за считанные часы – простой лайфхак


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен