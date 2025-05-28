Гигантские корнеплоды размером с кулак: редис вырастет крупным и сочным — агроном Давыдова раскрыла 4 профессиональных секрета

12:01, 28 май 2025

На протяжении двух десятилетий Ксения Давыдова, опытный агроном, совершенствовала свои навыки в выращивании крупного редиса. В недавнем интервью она поделилась четырьмя ключевыми советами, которые помогут вам добиться впечатляющих результатов в огороде.

Первое, на что обратила внимание Давыдова, это важность выбора правильных семян.

«Только из крупных семян вырастут гигантские корнеплоды», - подчеркнула она.

Этот простой, но критически важный шаг может стать определяющим фактором в получении урожая внушительных размеров.

Второй секрет касается особенностей посева.

«Просеивание должно составлять до 100 мм, а междурядья - 150 мм», - объясняет агроном.

Хотя такой просторный посев может незначительно снизить урожайность, зато он позволит редискам достигать поистине внушительных размеров.

Третий совет Давыдовой связан с поддержанием оптимального уровня влажности почвы.

«Если хотя бы раз пересушите почву на грядке с редисом, он остановится в росте», - предупреждает она.

Регулярный и равномерный полив крайне важен для получения максимального урожая.

Наконец, четвертый секрет заключается в особой технике, которая предотвращает преждевременное цветение редиса.

«Спустя 15-20 дней после начала роста корнеплодов, с 19 до 7 часов накрывайте посевы черной пленкой, - советует Давыдова. «Это уменьшит продолжительность световых суток и создаст подходящие условия для роста».

Справка. Редис обладает выраженным противоотечным и желчегонным эффектом, возбуждает аппетит, стимулирует перистальтику кишечника, облегчает его опорожнение и выводит токсины из организма.

Автор: Алия Карачурина