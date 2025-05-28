Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Секрет сочных и крупных помидоров кроется в одной подкормке: опрыскайте этим копеечным средством кусты — эффект вас поразит

Секрет сочных и крупных помидоров кроется в одной подкормке: опрыскайте этим копеечным средством кусты — эффект вас поразит

11:51, 28 май 2025

Каждый садовод мечтает о богатом урожае сочных, мясистых томатов, способных украсить любое блюдо. Однако добиться такого результата не так просто, как кажется на первый взгляд. На пути к желанной цели порой приходится преодолевать множество препятствий и использовать специальные приемы. Один из них, проверенный временем и опытом многих огородников, поможет вам вырастить томаты, которые будут источать аппетитные соки.

В период цветения томатных кустов наступает решающий момент, когда можно повлиять на будущий урожай. Именно на этой стадии следует предпринять определенные действия, чтобы обеспечить развитие максимального количества завязей и их последующее превращение в сочные, мясистые плоды. Эксперты рекомендуют воспользоваться особой подкормкой, известной как «марганцовочная».

Приготовление марганцовочного раствора не вызовет затруднений. Достаточно растворить 2-3 грамма перманганата калия в 10 литрах чистой воды, тщательно размешивая жидкость до полного исчезновения кристалликов. Полученный концентрированный состав следует использовать для опрыскивания листьев и завязей томатов, а остатки вылить под корень каждого куста.

Применение марганцовочной подкормки в период цветения оказывает поистине волшебное действие. Благодаря ее использованию количество завязей на кусте значительно увеличивается, что, в свою очередь, гарантирует обильный урожай. Более того, перманганат калия придает будущим плодам желанную сочность и мясистость, делая их по-настоящему аппетитными и сочными.

После посадки в теплицу, помидоры поливаю только так: томаты вырастут крепкими без фитофторы

Читайте также:

После посадки в теплицу, помидоры поливаю только так: томаты вырастут крепкими без фитофторы
Автор: Алия Карачурина
Теги: помидоры
Читайте также

Потрясающий урожай смородины гарантирован: попробуйте бюджетную подкормку из 2 ингредиентов
Это интересно
Потрясающий урожай смородины гарантирован: попробуйте бюджетную подкормку из 2 ингредиентов
Чудо-подкормка для рассады томатов: непременно внесите её после пикировки и высадки растений в теплицу - взрывной рост и обильный урожай
Это интересно
Чудо-подкормка для рассады томатов: непременно внесите её после пикировки и высадки растений в теплицу - взрывной рост и обильный урожай
5 ведер помидоров с куста гарантированно: просто добавьте в лунку это средство
Это интересно
5 ведер помидоров с куста гарантированно: просто добавьте в лунку это средство
Эксперт назвал 2 идеальных сорта помидоров для дачников: семена раскупают уже зимой
Это интересно
Эксперт назвал 2 идеальных сорта помидоров для дачников: семена раскупают уже зимой


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен