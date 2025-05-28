Секрет сочных и крупных помидоров кроется в одной подкормке: опрыскайте этим копеечным средством кусты — эффект вас поразит

11:51, 28 май 2025

Каждый садовод мечтает о богатом урожае сочных, мясистых томатов, способных украсить любое блюдо. Однако добиться такого результата не так просто, как кажется на первый взгляд. На пути к желанной цели порой приходится преодолевать множество препятствий и использовать специальные приемы. Один из них, проверенный временем и опытом многих огородников, поможет вам вырастить томаты, которые будут источать аппетитные соки.

В период цветения томатных кустов наступает решающий момент, когда можно повлиять на будущий урожай. Именно на этой стадии следует предпринять определенные действия, чтобы обеспечить развитие максимального количества завязей и их последующее превращение в сочные, мясистые плоды. Эксперты рекомендуют воспользоваться особой подкормкой, известной как «марганцовочная».

Приготовление марганцовочного раствора не вызовет затруднений. Достаточно растворить 2-3 грамма перманганата калия в 10 литрах чистой воды, тщательно размешивая жидкость до полного исчезновения кристалликов. Полученный концентрированный состав следует использовать для опрыскивания листьев и завязей томатов, а остатки вылить под корень каждого куста.

Применение марганцовочной подкормки в период цветения оказывает поистине волшебное действие. Благодаря ее использованию количество завязей на кусте значительно увеличивается, что, в свою очередь, гарантирует обильный урожай. Более того, перманганат калия придает будущим плодам желанную сочность и мясистость, делая их по-настоящему аппетитными и сочными.

Автор: Алия Карачурина