Томаты вмиг пойдут в рост: Никогда не думала, что этот продукт может пригодиться на даче — теперь кормлю растения только так

11:28, 28 май 2025

Каждый опытный садовод знает, что успех выращивания томатов напрямую зависит от их состояния. Но что делать, если рассада вдруг дает сбой и перестает развиваться? Не спешите впадать в отчаяние – у нас есть простой, но невероятно эффективный рецепт, который поможет вернуть вашим любимцам былую энергию.

Перед вами потрясающая комбинация доступных ингредиентов, способная творить чудеса. Все, что вам понадобится – томатная паста, дрожжи и немного терпения. Вооружитесь ими, и ваш сад вновь расцветет буйными красками.

Приготовление стимулятора роста займет всего несколько минут. В полулитре холодной воды растворите 3 столовые ложки томатной пасты и добавьте 100 граммов живых дрожжей (или 70 граммов сухих). Тщательно перемешайте смесь и оставьте ее на 15 минут для полного раскрытия ароматов.

Когда время истечет, разбавьте полученный концентрат 10-15 литрами воды. Теперь самое время напоить ваших зеленых питомцев этим чудодейственным напитком – обильно полейте каждый куст томатов, отведя на него около 2 литров драгоценного эликсира. Это активизирует рост корневой системы и обеспечит растения жизненно важными питательными веществами.

Не ленитесь повторять эту процедуру регулярно – от момента высадки рассады до сбора урожая. Особенно она пригодится, если ваши томаты выглядят поникшими и нуждаются в срочном восстановлении.

Автор: Алия Карачурина