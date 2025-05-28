Кабачки будут плодоносить всё лето: агрономы раскрыли секреты выращивания — важные нюансы

10:45, 28 май 2025

Кабачки - излюбленная культура дачников и огородников, источник вкусных и полезных плодов на протяжении всего лета. Однако получить обильный урожай этих тыквенных культур не так просто, как кажется на первый взгляд. В статье раскрываются ключевые нюансы агротехники, которые помогут собрать рекордное количество кабачков с грядки.

Прежде всего, при выборе семян следует остановиться на кустовых гибридных сортах. В отличие от плетистых кабачков, они не разрастаются бесконтрольно, занимая всю грядку. Гибриды также отличаются высокой устойчивостью к болезням, более продолжительным плодоношением и повышенной урожайностью.

Местоположение посадки имеет важнейшее значение для развития культуры. Кабачки светолюбивы и не переносят избыточного увлажнения почвы. Поэтому грядку следует размещать на солнечном участке с хорошим дренажем. Поливать растения рекомендуется реже, чем огурцы.

В регионах с прохладным климатом оптимальным решением станет выращивание кабачков в теплицах или под укрывным материалом - это защитит молодые всходы от заморозков.

После начала плодоношения за кабачками требуется особый присмотр. Разросшиеся переросшие плоды тормозят образование новых завязей, поэтому их необходимо своевременно удалять с куста. Кроме того, кабачки очень отзывчивы на подкормки азотными и калийными удобрениями, особенно при недостаточном развитии зеленой массы.

Совет. В жарком климате при выращивании обычных сортов может потребоваться повторный посев кабачков к середине лета с целью продления плодоношения до осени. Однако современные гибридные сорта способны непрерывно давать урожай в течение всего сезона, поэтому повторная посадка для них не требуется.

Автор: Алия Карачурина