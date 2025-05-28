Мудрые дачники подвязывают кусты помидоров именно так: это способствует увеличению урожайности — даже подкормок не нужно
10:22, 28 май 2025
Многие садоводы сталкиваются с проблемой правильной подвязки томатов. Традиционные способы, такие как использование палочек или колышков, не всегда оказываются оптимальными. Они могут загромождать пространство теплицы и не подходить для высокорослых сортов, которые достигают внушительных 180 сантиметров в высоту.
Опытный садовод Виктория Радзевская делится проверенным временем методом, позволяющим томатным кустам развиваться максимально здоровыми и продуктивными. Секрет кроется в использовании шпагата и шпалеры – толстой веревки или металлического троса, закрепленного в верхней части теплицы над боковыми грядками.
Этот простой, но эффективный метод обеспечивает оптимальные условия для развития томатов, способствуя здоровью культуры и высокой урожайности без дополнительных ухищрений.
Справка. На сегодняшний день известно более 10 000 разновидностей помидоров, варьирующихся по размеру, форме и окраске – от крошечных экземпляров диаметром 2 см до гигантов весом около 1,5 кг, представленных в красном, желтом, розовом и даже черном цветах.
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