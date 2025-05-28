Мудрые дачники подвязывают кусты помидоров именно так: это способствует увеличению урожайности — даже подкормок не нужно

10:22, 28 май 2025

Многие садоводы сталкиваются с проблемой правильной подвязки томатов. Традиционные способы, такие как использование палочек или колышков, не всегда оказываются оптимальными. Они могут загромождать пространство теплицы и не подходить для высокорослых сортов, которые достигают внушительных 180 сантиметров в высоту.

Опытный садовод Виктория Радзевская делится проверенным временем методом, позволяющим томатным кустам развиваться максимально здоровыми и продуктивными. Секрет кроется в использовании шпагата и шпалеры – толстой веревки или металлического троса, закрепленного в верхней части теплицы над боковыми грядками.

«Сверху я делаю скользящую петлю, которая надежно удерживает куст, но в то же время легко регулируется при необходимости, - поясняет Виктория. «Снизу, под вторым или третьим листом, формирую свободную петлю, также позволяющую регулировать натяжение шпагата, чтобы избежать повреждения стебля».

Этот простой, но эффективный метод обеспечивает оптимальные условия для развития томатов, способствуя здоровью культуры и высокой урожайности без дополнительных ухищрений.

Справка. На сегодняшний день известно более 10 000 разновидностей помидоров, варьирующихся по размеру, форме и окраске – от крошечных экземпляров диаметром 2 см до гигантов весом около 1,5 кг, представленных в красном, желтом, розовом и даже черном цветах.

Автор: Алия Карачурина

Фото: dzen.ru/garden_secrets