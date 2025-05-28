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Нарушение сердцебиения, запоры и еще 2 проблемы: Диетологи рассказали о вреде бананов — сколько можно съедать в день

Нарушение сердцебиения, запоры и еще 2 проблемы: Диетологи рассказали о вреде бананов — сколько можно съедать в день

10:07, 28 май 2025

Бананы являются одним из самых популярных тропических плодов в мире. Их любят добавлять в десерты, смузи, выпечку, а также просто съедать в свежем виде. Однако чрезмерное употребление этого фрукта может привести к нежелательным последствиям для здоровья.

Нутрициолог Вероника Гусакова советует ограничивать дневную порцию бананов двумя штуками. Несмотря на пользу, которую несут эти ароматные ягоды, содержащиеся в них вещества способны нанести вред организму при избыточном потреблении.

В первую очередь, чрезмерное употребление бананов грозит проблемами с пищеварительной системой. Высокое содержание клетчатки в плодах может стать причиной вздутия живота и запоров. Кроме того, большое количество калия, поступающего в организм с бананами, чревато развитием мышечной слабости и нарушением сердечного ритма.

Регулярное переедание данных фруктов неизбежно приведет к избытку калорий и набору лишнего веса. Людям, страдающим диабетом, требуется особая осторожность при включении бананов в рацион из-за высокого содержания в них сахаров.

Интересный факт: несмотря на привычное называние "фруктом", с ботанической точки зрения банан считается ягодой. Он произрастает на крупной травянистой лиане. Больше всего этих экзотических плодов потребляют в Уганде – в среднем более 200 килограммов бананов приходится на каждого жителя африканской страны ежегодно.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: бананы здоровье
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