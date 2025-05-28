«Улучшает работу мозга и защищает от рака»: врач рассказала, почему ни в коем случае нельзя есть клубнику с сахаром — важное правило

09:51, 28 май 2025

На прилавках магазинов и рынков по всей России появилась долгожданная клубника. Эта сочная и ароматная ягода, богатая витаминами и минералами, радует своим появлением многих любителей здоровой пищи. Однако, чтобы в полной мере насладиться ее вкусом и получить максимальную пользу для здоровья, следует знать некоторые важные нюансы.

Врач Ольга Шарапова поделилась ценными рекомендациями о том, как правильно употреблять клубнику. Эта ягода является настоящим кладезем полезных веществ, оказывающих благотворное влияние на различные системы организма. Благодаря содержанию витаминов и минералов, клубника способствует укреплению иммунитета, улучшает состояние кожи и волос, а также положительно воздействует на работу сердечно-сосудистой системы и мозга.

Среди других ценных свойств клубники стоит отметить ее противовоспалительный эффект, способность нормализовать уровень сахара в крови и снижать риск развития онкологических заболеваний. Тем не менее, следует помнить, что у некоторых людей клубника может вызвать аллергическую реакцию, а при заболеваниях желудочно-кишечного тракта её употребление может быть нежелательным из-за высокой кислотности.

При выборе клубники в магазине или на рынке Ольга Шарапова рекомендует отдавать предпочтение ягодам среднего размера, без признаков порчи или гнили. Перед употреблением клубнику необходимо тщательно промыть под проточной водой. Важно помнить, что добавление сахара к клубнике препятствует усвоению организмом витамина С, поэтому лучше наслаждаться ее натуральным вкусом без дополнительных подсластителей.

Справка. Клубника, являясь многолетним растением рода Земляника и двойным гибридом дикой чилийской земляники, представляет собой не только вкусную, но и чрезвычайно полезную ягоду.

Автор: Алия Карачурина