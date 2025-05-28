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Огурцы будут непрерывно плодоносить до октября: вот что нужно сделать — раскрыт секрет хитрых дачников

Огурцы будут непрерывно плодоносить до октября: вот что нужно сделать — раскрыт секрет хитрых дачников

09:46, 28 май 2025

Когда речь заходит об огурцах, одной из распространенных проблем является преждевременное прекращение плодоношения. В связи с этим опытные садоводы держат под рукой несколько простых, но эффективных секретов, которые позволяют продлить период плодоношения огурцов вплоть до октября.

Одним из ключевых факторов, обеспечивающих непрерывное плодоношение огурцов, является своевременная обрезка. Агроном Ксения Давыдова подчеркивает важность удаления пожелтевших листьев и увядших плетей. Особое внимание следует уделять нижним листьям, расположенным ниже плодоносящих побегов, поскольку они больше не выполняют свои функции и могут стать источником болезней и вредителей.

Еще одним секретом непрерывного плодоношения огурцов является мульчирование. Эта процедура не только защищает почву от ранних заморозков, но и помогает сохранить оптимальный уровень влажности в грунте. Мульча, состоящая из таких материалов, как сосновые шишки, скошенная трава, еловые иголки, солома, опавшие листья, кора деревьев или опилки, создает благоприятные условия для роста и развития огурцов.

Наконец, своевременный сбор урожая огурцов играет решающую роль в обеспечении непрерывного плодоношения. Эксперты настоятельно рекомендуют не дожидаться, пока плоды достигнут размеров небольшого кабачка. Когда семена в переросших огурцах начинают созревать, растение тратит значительную часть своих ресурсов на их развитие, что приводит к нехватке питательных веществ и ухудшению состава почвы. Своевременный сбор побуждает растение продолжать цикл плодоношения.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: огурцы советы
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