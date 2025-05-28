Тюльпанам после цветения — обязательно: вот что важно сделать уже в июне — советы опытного цветовода

09:14, 28 май 2025

В садах наступает период, когда яркие тюльпаны постепенно утрачивают свое великолепие, роняя лепестки один за другим. Но это не повод расстраиваться истинным ценителям этих изысканных цветов. Наоборот, грядет ответственная пора, от которой зависит будущая красота клумб и палисадников. Правильный уход за тюльпанами после их цветения – залог пышного и роскошного возрождения в следующем сезоне.

Виктория Радзевская, опытный садовод с многолетним стажем, делится бесценными рекомендациями по дальнейшему сопровождению этих многолетних растений. Прежде всего, крайне важно не допустить образования семенных коробочек, потребляющих жизненные силы растения. Для этого следует аккуратно срезать отцветшие бутоны и цветоносы, направляя питательные вещества на формирование новых луковиц.

В этот период земля должна оставаться теплой и влажной, обеспечивая доступ корневой системе к минералам. По мере необходимости рекомендуется умеренный полив. Через 2-3 недели после завершения цветения Виктория советует внести в почву подкормку с монофосфатом калия, а затем через 5 дней опрыснуть растения зольным раствором.

«Ближе к концу июня наступит время выкапывать луковицы тюльпанов из земли, - говорит Радзевская. «Я тщательно обрабатываю их, подсушиваю и складирую до осени в прохладном сухом месте. Эти простые процедуры обеспечат сохранность луковиц и их подготовку к новому жизненному циклу».

Справка. Цветок тюльпана поражает своим уникальным строением. Его лепестки округлой формы расположены в пяти концентрических кругах вокруг центральной части. Два наружных круга составляют внешние и внутренние доли околоцветника, которые принято называть просто лепестками. Цветок обладает трехлучевой симметрией: по три внешних и внутренних лепестка, шесть тычинок и завязь, делящаяся на три симметричные доли.

Автор: Алия Карачурина