Бутоны розы не раскрываются и гниют: агроном со стажем рассказала, как справиться с напастью — медлить нельзя

16:20, 29 май 2025

Порой садоводы сталкиваются с досадной проблемой – бутоны не раскрываются полностью, а лепестки приобретают коричневатый оттенок, свидетельствуя о поражении грибковым заболеванием. Внутри цветка можно заметить характерные пятна и деформированные гниющие лепестки – признаки серой гнили или бортритиса. Этот коварный грибок атакует многие садовые и огородные культуры, главным источником заражения являясь почва.

В Тимирязевской академии агроном Ксения Давыдова делится эффективными методами борьбы с серой гнилью, чтобы сохранить розы в великолепном состоянии. Вооружившись фунгицидами, такими как Эупарен или Фундазол в сочетании с Цирконом, следует регулярно опрыскивать растения раз в неделю в сухую безветренную погоду. Альтернативой опрыскиванию может стать прикорневой полив указанными препаратами.

Давыдова подчеркивает важность своевременных калийно-фосфорных подкормок, которые существенно укрепляют иммунитет роз, помогая им противостоять грибковым инфекциям. Садоводам рекомендуется внимательно следить за состоянием растений и незамедлительно принимать меры при первых признаках заболевания.

Автор: Алия Карачурина