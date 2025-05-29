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Бутоны розы не раскрываются и гниют: агроном со стажем рассказала, как справиться с напастью — медлить нельзя

Бутоны розы не раскрываются и гниют: агроном со стажем рассказала, как справиться с напастью — медлить нельзя

16:20, 29 май 2025

Порой садоводы сталкиваются с досадной проблемой – бутоны не раскрываются полностью, а лепестки приобретают коричневатый оттенок, свидетельствуя о поражении грибковым заболеванием. Внутри цветка можно заметить характерные пятна и деформированные гниющие лепестки – признаки серой гнили или бортритиса. Этот коварный грибок атакует многие садовые и огородные культуры, главным источником заражения являясь почва.

В Тимирязевской академии агроном Ксения Давыдова делится эффективными методами борьбы с серой гнилью, чтобы сохранить розы в великолепном состоянии. Вооружившись фунгицидами, такими как Эупарен или Фундазол в сочетании с Цирконом, следует регулярно опрыскивать растения раз в неделю в сухую безветренную погоду. Альтернативой опрыскиванию может стать прикорневой полив указанными препаратами.

Давыдова подчеркивает важность своевременных калийно-фосфорных подкормок, которые существенно укрепляют иммунитет роз, помогая им противостоять грибковым инфекциям. Садоводам рекомендуется внимательно следить за состоянием растений и незамедлительно принимать меры при первых признаках заболевания.

Погубят садовую красавицу: Эти растения нельзя высаживать рядом с розами — предупреждает Ксения Давыдова

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Погубят садовую красавицу: Эти растения нельзя высаживать рядом с розами — предупреждает Ксения Давыдова
Автор: Алия Карачурина
Теги: розы
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