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Всего пару действий — и огурцы начнут плодоносить без остановки: эта процедура увеличит урожайность — никаких подкормок не нужно

Всего пару действий — и огурцы начнут плодоносить без остановки: эта процедура увеличит урожайность — никаких подкормок не нужно

16:20, 29 май 2025

Получить богатый урожай огурцов – задача не из легких. Помимо своевременного полива, подкормок и защиты от вредителей, есть еще один важный аспект ухода, который нельзя упускать из виду.

Опытные огородники знают, что для максимальной отдачи огуречных плетей необходимо регулярно обрывать лишние усики. Эти тонкие отростки, появляющиеся в пазухах листьев, помогают растению цепляться и разрастаться по опоре. Однако при избытке усов огурцы начинают расходовать питательные вещества не на налив плодов, а на бесполезные для урожая вьющиеся побеги.

Виктория Радзевская, садовод со стажем, выращивает огурцы шпалерным способом и прищипывает большинство усиков, оставляя лишь необходимый минимум для подвязки.

«Не будешь вовремя избавляться от лишних усов - и урожай существенно снизится, - поясняет она. «Шесть ненужных отростков поглощают столько же питательных веществ, сколько один огурец».

Подобная процедура проста и не требует много времени - достаточно раз в несколько дней обходить теплицу и обрывать новые усики, удаляя их с оставшимся коротким черенком. Начинать прищипку рекомендуется в начале лета, а заканчивать - только с окончанием плодоношения. Своевременное удаление лишних усов позволяет растениям направить все силы на формирование крупных и сочных огурцов. При этом вкус и качество самих плодов никак не страдают.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: огурцы
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