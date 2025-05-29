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Гипертоникам особое внимание: вот откуда появляется прилипчивый кашель — доктор Мясников все объяснил

Гипертоникам особое внимание: вот откуда появляется прилипчивый кашель — доктор Мясников все объяснил

16:04, 29 май 2025

Кашель – распространенный симптом, с которым большинство из нас сталкивается регулярно. Однако если он становится навязчивым и продолжается в течение нескольких недель или месяцев, это может указывать на более серьезные заболевания. В новом выпуске своей авторской программы известный врач Александр Мясников развенчал миф о том, что хронический кашель всегда вызван аллергической реакцией, и рассказал о множестве других возможных причин.

Одна из зрительниц, страдающая от изнуряющего кашля на протяжении нескольких лет, спросила доктора, может ли ее недуг быть связан с проблемами желудочно-кишечного тракта. Мясников заверил, что изжога действительно часто провоцирует постоянное кашлевое раздражение из-за рефлюкса желудочной кислоты. В таких случаях необходимо принимать препараты для снижения кислотности.

Кроме того, врач напомнил, что кашель может быть симптомом хронического синусита – воспалительного заболевания придаточных пазух носа, включая гайморовы, решетчатые, лобные и клиновидные пазухи. Астма также зачастую сопровождается упорным кашлем.

Удивительно, но даже некоторые распространенные лекарства способны вызвать хронический кашель в качестве побочного эффекта, отметил Мясников. Речь идет не об аллергических реакциях, а о самом действии препаратов, особенно тех, что назначают гипертоникам.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: кашель мясников
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