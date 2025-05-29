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Эффект лучше, чем от магазинной «химии»: 2 ядреных настоя против тли — рекомендует Ксения Давыдова

Эффект лучше, чем от магазинной «химии»: 2 ядреных настоя против тли — рекомендует Ксения Давыдова

15:57, 29 май 2025

Тля - настоящий бич для садоводов и огородников. Это мелкое насекомое-вредитель способно в считанные дни уничтожить урожай, высосав жизненные соки из растений. В России зарегистрировано более 500 видов тли, многие из которых паразитируют на широком спектре культур. Борьба с этими прожорливыми созданиями часто требует применения ядовитых химических инсектицидов. Агроном Ксения Давыдова делится двумя простыми и абсолютно натуральными способами избавиться от тли на вашем огороде.

Первый вариант - горчичный настой. Для его приготовления нужно растворить 100 граммов сухого горчичного порошка в 5 литрах кипятка и дать настояться в течение двух дней. Перед применением добавьте еще 5 литров воды и 50 граммов хозяйственного мыла - это позволит настою лучше сцепляться с листьями растений. Тля не выносит резкий запах горчицы и покинет пораженные грядки.

Второй рецепт - луковый настой, известный многим, но часто забываемый огородниками. Для его приготовления залейте 2 грамма сухой луковой шелухи 10 литрами теплой воды и оставьте настаиваться на пару дней. Затем процедите и опрыскайте раствором листья и стебли. Тля буквально бежит от едкого лукового аромата.

Процесс уничтожения тли запустится сразу: достаточно опрыскать яблоню этим ароматным раствором — хищный помощник уже в пути

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Процесс уничтожения тли запустится сразу: достаточно опрыскать яблоню этим ароматным раствором — хищный помощник уже в пути
Автор: Алия Карачурина
Теги: тля советы
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