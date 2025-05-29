Слаще сахара и размером с кочан капусты: подкармливаю свеклу только этим раствором — советует агроном Давыдова

15:51, 29 май 2025

Выращивание свеклы требует правильного ухода и питания в течение всего сезона. Своевременная подкормка является жизненно важным фактором для получения сладких, крупных корнеплодов, которые будут храниться до следующего урожая. Агроном Ксения Давыдова делится проверенными методами удобрения, позволяющими добиться желаемого результата.

При выращивании свеклы следует забыть о традиционных азотных подкормках, таких как бродиловка из травы и навоз. Вместо этого Давыдова рекомендует использовать зольный настой - простое, но эффективное удобрение, приготовленное из 1 литра золы и 10 литров воды. Смесь необходимо тщательно перемешать и дать настояться в течение суток перед использованием. Затем полученным раствором следует полить грядку из лейки.

Помимо этого, агроном советует опрыскивать листву свеклы раствором борной кислоты. Для этого необходимо растворить 10 граммов борной кислоты в 10 литрах воды и распылить полученный состав на растения.

Использование золы в качестве удобрения приносит множество преимуществ. Во-первых, она помогает раскислять почву, создавая оптимальные условия для роста свеклы. Во-вторых, зола оказывает подавляющее действие на патогенную микрофлору, снижая риск заболеваний. Кроме того, некоторые вредители избегают участков, обработанных золой.

Автор: Алия Карачурина