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Огурцы будете собирать до поздней осени, урожаем поделитесь со всеми: ушлые дачники используют 2 аптечных средства — о проблемах с вредителями и заболеваниями забудете

Огурцы будете собирать до поздней осени, урожаем поделитесь со всеми: ушлые дачники используют 2 аптечных средства — о проблемах с вредителями и заболеваниями забудете

15:36, 29 май 2025

Часто плодоношение огурцов ограничивается коротким промежутком всего в несколько недель. Тем не менее, существуют простые и доступные способы продлить сбор урожая огурцов далеко за пределы этого краткого срока.

В схватке за каждый свежий огурчик садоводам на подмогу приходят два доступных аптечных средства. Чтобы обезопасить растения от губительных болезней и прожорливых вредителей, достаточно опрыскать огуречные грядки специальными составами на основе этих препаратов.

Первый магический эликсир способен избавить огурцы от коварной мучнистой росы, которая беспощадно уничтожает молодые растения. Для его приготовления необходимо смешать 1 литр обезжиренного молока с 9 литрами воды и добавить 10-12 капель йода. Тщательно перемешав этот состав, следует опрыскать им листву и побеги огурцов.

Второй целебный раствор поможет одержать верх над корневой гнилью - грозным недугом, поражающим корневую систему культуры. Для его создания в 10 литрах воды нужно растворить 10 капель раствора бриллиантового зеленого, известного в народе как "зеленка". Полив огуречных кустов этим средством укрепит их стойкость к опасному заболеванию.

Йод также способен стать мощным оружием в борьбе с корневой гнилью. Достаточно развести в 10 литрах воды 10 мл йодного раствора и опрыскать этим составом листья и стебли огурцов.

Всего пару действий — и огурцы начнут плодоносить без остановки: эта процедура увеличит урожайность — никаких подкормок не нужно

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Автор: Алия Карачурина
Теги: огурцы советы
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