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Всего 1 стакан — и клубника завалит крупными и сладкими ягодами: не будете знать, куда девать урожай — совет агронома с 20-летним стажем

Всего 1 стакан — и клубника завалит крупными и сладкими ягодами: не будете знать, куда девать урожай — совет агронома с 20-летним стажем

15:21, 29 май 2025

Далеко не всем дачникам удается вырастить богатый урожай ароматной клубники. Чтобы кусты буквально ломились от обилия спелых плодов, необходимо знать простой, но эффективный секрет.

Опытные агрономы рекомендуют воспользоваться недорогим и доступным природным удобрением на основе древесной золы и уксуса. Такая подкормка обеспечит клубнику всеми необходимыми питательными веществами для обильного плодоношения.

Приготовление чудо-настоя не займет много времени и усилий. Возьмите стакан древесной золы, богатой ценными минералами вроде калия, кальция и фосфора. Добавьте к золе стакан 9%-го уксуса, который поможет растению лучше усвоить подкормку. Залейте эту смесь 10 литрами воды и тщательно перемешайте. Дайте настояться в течение 3-4 часов.

После настаивания разлейте питательный раствор по лейкам или ведрам и вылейте под каждый куст по 300-500 граммов. Уксус в составе обеспечит оптимальное усвоение кальция, который играет ключевую роль в развитии и здоровье клубники. Это минеральное вещество защитит ваши ягоды от болезней и повысит их сопротивляемость неблагоприятным факторам.

Специалисты утверждают, что регулярные подкормки этим простым, но чрезвычайно питательным настоем значительно увеличат количество завязей и позволят собрать обильный урожай крупных, сочных и невероятно сладких ягод, которыми вы сможете наслаждаться на протяжении всего лета.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: клубника
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