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Отвратительные слизняки утекут на участок соседей: В мае делаю на участке генеральную уборку и проблем с моллюсками как не бывало — шпаргалка от агрохимика

Отвратительные слизняки утекут на участок соседей: В мае делаю на участке генеральную уборку и проблем с моллюсками как не бывало — шпаргалка от агрохимика

15:06, 29 май 2025

В разгар садового сезона огородники сталкиваются с коварным врагом – слизнями. Эти ползучие создания, оставляя за собой блестящий слизистый след, пожирают драгоценные всходы и омрачают урожайные перспективы. Но не стоит опускать руки – у опытных садоводов есть надежные методы, позволяющие одержать верх над этими упорными вредителями.

В начале борьбы важно лишить слизней укрытий. Виктория Карелина, агроном и эксперт блога "Семена Алтая", советует тщательно убрать завалы строительного мусора и груды опавшей листвы, которые создают идеальные условия для их обитания. Не менее важно регулярно скашивать высокую траву, предоставляющую им дополнительные места для размножения.

Следующий шаг – внимательно контролировать влажность. Слизни, как ночные существа, предпочитают повышенную влажность. Карелина рекомендует избегать полива растений вечером, когда эти моллюски наиболее активны, иначе потери урожая неизбежны.

Создание физических барьеров может стать эффективным дополнением в борьбе со слизнями. Мульчирование почвы соломой, хвоей, гравием или золой затруднит их передвижение и доступ к посадкам. Простые ловушки из увлажненной ткани расставленные возле колоний слизней, позволят собрать их для дальнейшей утилизации.

Если все вышеперечисленные меры не помогут, придется обратиться к химическим средствам защиты растений, специально предназначенным для уничтожения слизней. Такие препараты легко найти в садовых магазинах.

Стоит помнить, что слизни - гермафродиты, способные к самовоспроизводству. Более того, их яйца могут оставаться жизнеспособными в почве годами при неблагоприятных условиях. Поэтому садоводам нужно запастись терпением и действовать последовательно, лишь так можно окончательно избавиться от этих прожорливых созданий.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: вредители слизни
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