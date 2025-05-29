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Муравьи оставят колонию тли умирать и уйдут к соседям: Агроном Давыдова назвала лучший натуральный инсектицид — не хозяйственное мыло, не лук и не горчица

Муравьи оставят колонию тли умирать и уйдут к соседям: Агроном Давыдова назвала лучший натуральный инсектицид — не хозяйственное мыло, не лук и не горчица

14:56, 29 май 2025

В арсенале природных методов борьбы с вредителями есть одно малоизвестное, но чрезвычайно действенное средство. Простой рецепт из подручных ингредиентов может обеспечить надежную защиту ваших растений от назойливых насекомых-паразитов.

Речь идет о целебном отваре из хвои хвойных деревьев. На первый взгляд, эта идея кажется странной, но секрет кроется в мощных инсектицидных свойствах эфирных масел, содержащихся в игольчатых листьях елей и сосен. Этот домашний репеллент не только выгонит тлю с ваших культур, но и отпугнет других нежеланных гостей вроде муравьев.

Опытный агроном Ксения Давыдова, имеющая двадцатилетний стаж, подтверждает эффективность этого натурального средства. По ее рекомендации, для приготовления вам понадобится всего 500 г свежей хвои, вода, немного моющего средства и сок лимона.

Процесс прост - залейте измельченную хвою двумя литрами воды и оставьте настаиваться на протяжении недели. Затем разбавьте настой водой в соотношении 1 к 2, добавьте ложку мыла для липкости и лимонный сок как отпугивающий ароматизатор для муравьев. Распыляйте получившуюся смесь на пораженные растения раз в неделю для гарантированного избавления от тли.

Липкая хвойная основа надежно облепит тлю и другую мелкую живность, не давая им возможности перебраться на новые участки. В то же время резкий цитрусовый запах заставит муравьев в спешке покинуть колонию "дойных коров" и искать новые пастбища. Эффект от этого природного инсектицида поистине мгновенный и продолжительный.

Эффективные методы защиты плодово-ягодных культур от муравьев и тли

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Эффективные методы защиты плодово-ягодных культур от муравьев и тли
Автор: Вадим Рудаков
Теги: муравьи
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