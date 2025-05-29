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Стакан «болтушки» под корень — и любая герань выпустит охапку цветочных шапок: такой бутонизации не добиться другими подкормками

Стакан «болтушки» под корень — и любая герань выпустит охапку цветочных шапок: такой бутонизации не добиться другими подкормками

12:02, 29 май 2025

Герань – популярное комнатное растение, способное радовать глаз пышными соцветиями практически круглый год. Однако для этого требуется соблюдать особые условия и регулярно подпитывать цветок питательными веществами. В противном случае бутонизация замедляется, а сами бутоны теряют яркость.

Любители комнатных растений делятся секретным рецептом подкормки, который поможет вашей герани зацвести пышным цветом вне зависимости от времени года. Для приготовления этого чудо-раствора понадобится всего три ингредиента: картофельный крахмал, мед и сухие дрожжи.

В литр теплой воды добавьте столовую ложку жидкого меда, хорошенько размешайте. Затем введите чайную ложку картофельного крахмала и дрожжей, тщательно перемешивая до полного растворения всех компонентов. Оставьте смесь на 2-3 часа, чтобы дрожжи начали процесс брожения.

Когда раствор будет готов, полейте им герань под корень, внося примерно стакан питательной "болтушки". Повторяйте подкормку каждую неделю для поддержания эффекта обильного цветения.

Дрожжевая подкормка богата питательными веществами, витаминами и микроэлементами. Она не только улучшает состав почвы, но и укрепляет иммунитет растения, стимулируя образование новых бутонов. Ваша герань отблагодарит буйным цветением!

Важно: дрожжевой раствор быстро скисает, поэтому его желательно сразу использовать для всех нуждающихся в подкормке цветов.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: цветы герань
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