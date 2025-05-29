Вырастил на даче картошку и продал — получишь за это штраф: как избежать этого, пояснила юрист Асабина
14:42, 29 май 2025
Нередко на улицах можно встретить пожилых людей, предлагающих прохожим свежий картофель с приусадебных участков. Однако, как оказывается, такая безобидная на первый взгляд торговля может расцениваться как правонарушение и повлечь за собой штрафы.
Согласно разъяснениям младшего юриста группы "Яковлев и партнеры" Анастасии Асабиной, дачники, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, рискуют быть привлечены к административной ответственности за несанкционированную торговлю. Их ждет наказание в виде штрафа от 500 до 2000 рублей в соответствии со статьей 14.1 КоАП РФ. Таким образом, простая попытка реализовать излишки собственного урожая может обернуться значительными расходами для пенсионеров и сельских жителей.
Однако власти идут еще дальше в регулировании торговли домашними овощами. Даже те, кто выращивает картофель для продажи из собственных клубней, нарушают правила производства семян и подлежат штрафу до 500 рублей.
Чтобы избежать подобных санкций, дачникам и владельцам приусадебных участков рекомендуется продавать свой урожай исключительно в специально отведенных для этого местах, таких как рынки, ярмарки выходного дня или сезонные ярмарки. Соблюдение этого правила позволит им законно реализовывать излишки своей продукции без риска получить штраф от властей.