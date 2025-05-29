Вырастил на даче картошку и продал — получишь за это штраф: как избежать этого, пояснила юрист Асабина

14:42, 29 май 2025

Нередко на улицах можно встретить пожилых людей, предлагающих прохожим свежий картофель с приусадебных участков. Однако, как оказывается, такая безобидная на первый взгляд торговля может расцениваться как правонарушение и повлечь за собой штрафы.

Согласно разъяснениям младшего юриста группы "Яковлев и партнеры" Анастасии Асабиной, дачники, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, рискуют быть привлечены к административной ответственности за несанкционированную торговлю. Их ждет наказание в виде штрафа от 500 до 2000 рублей в соответствии со статьей 14.1 КоАП РФ. Таким образом, простая попытка реализовать излишки собственного урожая может обернуться значительными расходами для пенсионеров и сельских жителей.

Однако власти идут еще дальше в регулировании торговли домашними овощами. Даже те, кто выращивает картофель для продажи из собственных клубней, нарушают правила производства семян и подлежат штрафу до 500 рублей.

Чтобы избежать подобных санкций, дачникам и владельцам приусадебных участков рекомендуется продавать свой урожай исключительно в специально отведенных для этого местах, таких как рынки, ярмарки выходного дня или сезонные ярмарки. Соблюдение этого правила позволит им законно реализовывать излишки своей продукции без риска получить штраф от властей.

Автор: Алия Карачурина