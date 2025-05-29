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Домашний перец вырастет сочным и сладким: 4 вида подкормки на все случаи жизни — рекомендует агроном Давыдова

Домашний перец вырастет сочным и сладким: 4 вида подкормки на все случаи жизни — рекомендует агроном Давыдова

11:18, 29 май 2025

Перцы – одна из самых популярных овощных культур, которую выращивают на приусадебных участках. Их сочные и ароматные плоды являются кладезем витаминов и полезных веществ. Однако для обильного урожая перцев требуется грамотный уход. В этой статье агроном Ксения Давыдова делится эффективными советами по правильной подкормке перцев на разных стадиях роста.

На начальном этапе, когда перцы активно наращивают зеленую массу, растениям необходимы азотсодержащие удобрения. Агроном рекомендует использовать натуральные подкормки, такие как настой крапивы или измельченной травы. Эти экологичные средства обеспечат перцы питательными веществами, запустив процесс активного роста листвы.

В период цветения перцам требуется фосфорно-калийная подпитка. Давыдова советует приготовить раствор, растворив 2 столовые ложки рыбной муки в 8 литрах воды. Эта подкормка содержит фосфор и калий, необходимые для завязи плодов. После полива данным раствором грядки с перцами начнут покрываться множеством завязей.

Если в процессе роста вы заметили признаки калийного голодания – пожелтение и скручивание листьев, не стоит паниковать. В этом случае агроном рекомендует использовать древнейшее удобрение – золу. Для приготовления питательного настоя нужно развести 150 грамм золы в 10 литрах воды. Такая подкормка восполнит дефицит калия и вернет перцам здоровый вид.

Еще один симптом, требующий решительных действий – осыпание цветков и мелкие верхние листья. Это говорит о недостатке бора в почве. Чтобы исправить ситуацию, Ксения Давыдова советует внести борную кислоту из расчета 1 чайная ложка на 10 литров воды. После такой подкормки перцы восстановят процесс цветения.

Всего стакан под куст — и урожая перцев станет много до неприличия: авторская подкормка, которая заменит любые другие удобрения

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Автор: Алия Карачурина
Теги: перцы
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