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Кому нельзя пить воду с лимоном на голодный желудок — ответил гастроэнтеролог Садыков

Кому нельзя пить воду с лимоном на голодный желудок — ответил гастроэнтеролог Садыков

11:03, 29 май 2025

Простая на первый взгляд привычка - выпивать стакан воды с долькой лимона утром натощак - может иметь как положительные, так и негативные последствия для здоровья. В то время как одни специалисты рекомендуют этот напиток как источник витамина С и средство для укрепления иммунитета, другие предупреждают о возможных рисках для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Рассмотрим этот вопрос более подробно.

Многие приверженцы здорового образа жизни утверждают, что потребление воды с лимоном на протяжении дня является прекрасным способом утолить жажду и насытить организм аскорбиновой кислотой. Более того, некоторые блогеры даже заявляют, что именно благодаря стакану этого напитка с несколькими дольками цитруса, выпитому с утра натощак, им удалось значительно сбросить излишний вес.

Несомненно, вода с лимоном обладает рядом полезных свойств. Согласно экспертам, этот напиток укрепляет иммунную систему, способствует восстановлению организма и повышает устойчивость к инфекционным заболеваниям. Кроме того, он оказывает положительное влияние на свертываемость крови и усиливает усвоение железа.

Однако гастроэнтеролог Рустем Садыков предупреждает, что не всем людям рекомендуется увлекаться потреблением воды с лимоном, особенно натощак. Речь идет о тех, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в частности проблемами с желудком. Дело в том, что при попадании в организм лимонная кислота повышает кислотность в желудке, что может нанести вред слизистой оболочке и спровоцировать обострение гастрита или даже развитие язвы.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: здоровье
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