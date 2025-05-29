Ни в коем случае: ученые из США рассказали, почему опасно пить сырое молоко

10:54, 29 май 2025

Группа ученых из Соединенных Штатов Америки провела масштабный эксперимент, результаты которого были недавно опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

Суть исследования заключалась в выявлении возможного присутствия генетического материала опасного вируса птичьего гриппа H5N1 в непастеризованном молоке. Ученые обнаружили, что вирусные частицы действительно присутствовали в сыром молоке, и их концентрация снизилась лишь после процесса пастеризации – термической обработки, убивающей вредные микроорганизмы.

Чтобы проверить потенциальную опасность сырого молока с вирусом H5N1, исследователи провели эксперимент на лабораторных мышах. Грызунам скармливали непастеризованное коровье молоко, содержащее вирус птичьего гриппа. Уже на пятый день у подопытных мышей начали проявляться первые симптомы инфекции – вялость, взъерошенная шерсть и другие признаки недомогания.

На основании полученных данных ученые пришли к выводу, что употребление сырого молока, в котором присутствуют вирусные частицы H5N1, может представлять серьезную угрозу для здоровья человека и потенциально привести к развитию птичьего гриппа. Хотя обычно считается, что этот вирус передается только при непосредственном контакте с инфицированными птицами или через предметы, загрязненные их пометом, новое исследование демонстрирует, что сырое молоко также может стать источником заражения.

Автор: Алия Карачурина