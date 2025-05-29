Колорадский жук будет обходить участок стороной: обрабатываю кусты картофеля средством из 2 ингредиентов — результат моментальный

10:43, 29 май 2025

Одним из наиболее распространенных и опасных вредителей, угрожающих посевам картофеля и другим культурам, является неугомонный колорадский жук. Это насекомое обладает удивительной способностью перемещаться на значительные расстояния, распространяясь все дальше и дальше. Стоит ему обосноваться на грядках, и растениям уже не удастся завершить свой полный цикл созревания.

Поэтому при первых признаках присутствия этого голодного разрушителя необходимо незамедлительно предпринять энергичные действия по его устранению. Как же эффективно справиться с этой напастью, не прибегая к агрессивной химической обработке? Ответ знает опытный агроном Ксения Давыдова.

По ее рекомендациям, чтобы изготовить безопасное и доступное средство борьбы с колорадским жуком, необходимо взять пачку сухой горчичной смеси и растворить ее в десяти литрах воды. Затем следует добавить около 100 миллилитров столового девятипроцентного уксуса и тщательно перемешать полученную жидкость. После этого остается лишь равномерно распылить приготовленный раствор на ботву картофеля, и нежеланные гости в скором времени покинут ваши владения.

Кстати, горчичный порошок зарекомендовал себя как эффективное и экологичное средство для борьбы не только с колорадскими жуками, но и со слизнями, различными видами тли, огневками, пилильщиками и прочими насекомыми-вредителями. Так что даже без применения химикатов можно успешно защитить свой урожай от непрошеных гостей, используя силу природных компонентов.

Автор: Алия Карачурина