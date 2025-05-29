Долгоносик будет в страхе покидать участок: поливаю кусты клубники только этим раствором — в помощь дачникам
10:37, 29 май 2025
Садоводы со всех уголков страны сталкиваются с серьезной угрозой для своих ягодных культур - нашествием разрушительных насекомых-вредителей. Среди этой армии губительных созданий выделяется один особо опасный противник - малинно-земляничный долгоносик.
Этот крохотный жук, вместе со своим потомством в виде личинок, наносит невосполнимый ущерб посадкам, безжалостно уничтожая молодые корешки, соцветия, завязи, нежную листву и, конечно же, сами плоды. Его присутствие может привести к гибели всего урожая, если не принять срочных мер.
Однако не стоит впадать в отчаяние, ведь современные средства защиты растений позволяют эффективно бороться с этой напастью. Агроном Ксения Давыдова делится проверенным способом избавления от малинно-земляничного долгоносика.
Для обработки клубники рекомендуется приготовить раствор из 2 граммов инсектицида Актара, растворенного в 10 литрах воды. Этим раствором тщательно полейте кусты, расходуя примерно 0,5 литра на каждое растение.
Актара является высокоэффективным системным инсектицидом контактно-кишечного действия, способным надежно защитить ягодные культуры от широкого спектра вредных насекомых, включая жуков, тлю, листоблошек, белокрылок и многих других. Ее защитное действие сохраняется на протяжении 2-3 недель после обработки.
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