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Долгоносик будет в страхе покидать участок: поливаю кусты клубники только этим раствором — в помощь дачникам

Долгоносик будет в страхе покидать участок: поливаю кусты клубники только этим раствором — в помощь дачникам

10:37, 29 май 2025

Садоводы со всех уголков страны сталкиваются с серьезной угрозой для своих ягодных культур - нашествием разрушительных насекомых-вредителей. Среди этой армии губительных созданий выделяется один особо опасный противник - малинно-земляничный долгоносик.

Этот крохотный жук, вместе со своим потомством в виде личинок, наносит невосполнимый ущерб посадкам, безжалостно уничтожая молодые корешки, соцветия, завязи, нежную листву и, конечно же, сами плоды. Его присутствие может привести к гибели всего урожая, если не принять срочных мер.

Однако не стоит впадать в отчаяние, ведь современные средства защиты растений позволяют эффективно бороться с этой напастью. Агроном Ксения Давыдова делится проверенным способом избавления от малинно-земляничного долгоносика.

Для обработки клубники рекомендуется приготовить раствор из 2 граммов инсектицида Актара, растворенного в 10 литрах воды. Этим раствором тщательно полейте кусты, расходуя примерно 0,5 литра на каждое растение.

Актара является высокоэффективным системным инсектицидом контактно-кишечного действия, способным надежно защитить ягодные культуры от широкого спектра вредных насекомых, включая жуков, тлю, листоблошек, белокрылок и многих других. Ее защитное действие сохраняется на протяжении 2-3 недель после обработки.

Всего 1 стакан — и клубника завалит крупными и сладкими ягодами: не будете знать, куда девать урожай — совет агронома с 20-летним стажем

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Автор: Алия Карачурина
Теги: клубника вредители
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