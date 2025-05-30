Не пропустите первую подкормку: вот чем стоит полить огурцы после высадки — ценность для урожая необыкновенная

14:01, 30 май 2025

Каждый огородник знает, что огурцы – настоящие привереды в плане питания. Эти хрупкие культуры очень чувствительны к нехватке питательных веществ в почве. Малейший дефицит может не только замедлить их рост, но и полностью остановить развитие растений. Однако опытные садоводы держат этот вопрос под контролем, регулярно подкармливая огурцы специальными составами.

Подкормки не только обеспечивают огурцы необходимыми элементами для пышного роста, но и повышают их устойчивость к болезням. Именно поэтому так важно не пропустить первую жизненно важную подпитку. Ольга Степанова, известный огородник-блогер и автор популярного канала «Записки огородницы», утверждает, что этот первый шаг имеет решающее значение для будущего урожая.

По опыту Ольги, оптимальное время для первой подкормки – через 12-15 дней после высадки рассады в открытый грунт. Для ее приготовления понадобится всего несколько доступных ингредиентов. Сначала возьмите литровую банку и насыпьте в нее 100 граммов сухих дрожжей. Затем добавьте стакан любого варенья по вкусу и залейте теплой водой. Тщательно перемешайте содержимое и перелейте его в трехлитровую емкость, долив дополнительно воды. Закройте банку марлей и оставьте настаиваться в теплом месте на трое суток.

Через три дня добавьте в раствор пять таблеток янтарной кислоты и снова хорошо перемешайте. Теперь осталось только разбавить готовый состав водой в пропорции 1:10. Под каждый огуречный куст полейте по одному стакану этой питательной смеси. И ваш огород ответит изобильным урожаем за все ваши старания!

Автор: Алия Карачурина