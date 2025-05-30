Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Не пропустите первую подкормку: вот чем стоит полить огурцы после высадки — ценность для урожая необыкновенная

Не пропустите первую подкормку: вот чем стоит полить огурцы после высадки — ценность для урожая необыкновенная

14:01, 30 май 2025

Каждый огородник знает, что огурцы – настоящие привереды в плане питания. Эти хрупкие культуры очень чувствительны к нехватке питательных веществ в почве. Малейший дефицит может не только замедлить их рост, но и полностью остановить развитие растений. Однако опытные садоводы держат этот вопрос под контролем, регулярно подкармливая огурцы специальными составами.

Подкормки не только обеспечивают огурцы необходимыми элементами для пышного роста, но и повышают их устойчивость к болезням. Именно поэтому так важно не пропустить первую жизненно важную подпитку. Ольга Степанова, известный огородник-блогер и автор популярного канала «Записки огородницы», утверждает, что этот первый шаг имеет решающее значение для будущего урожая.

По опыту Ольги, оптимальное время для первой подкормки – через 12-15 дней после высадки рассады в открытый грунт. Для ее приготовления понадобится всего несколько доступных ингредиентов. Сначала возьмите литровую банку и насыпьте в нее 100 граммов сухих дрожжей. Затем добавьте стакан любого варенья по вкусу и залейте теплой водой. Тщательно перемешайте содержимое и перелейте его в трехлитровую емкость, долив дополнительно воды. Закройте банку марлей и оставьте настаиваться в теплом месте на трое суток.

Через три дня добавьте в раствор пять таблеток янтарной кислоты и снова хорошо перемешайте. Теперь осталось только разбавить готовый состав водой в пропорции 1:10. Под каждый огуречный куст полейте по одному стакану этой питательной смеси. И ваш огород ответит изобильным урожаем за все ваши старания!

Огурцы будете собирать до поздней осени, урожаем поделитесь со всеми: ушлые дачники используют 2 аптечных средства — о проблемах с вредителями и заболеваниями забудете

Читайте также:

Огурцы будете собирать до поздней осени, урожаем поделитесь со всеми: ушлые дачники используют 2 аптечных средства — о проблемах с вредителями и заболеваниями забудете
Автор: Алия Карачурина
Теги: огурцы подкормка
Читайте также

Стакан под куст — и урожай огурцов умножается на два: готовим белую «болтушку» за минуту и поливаем сразу после высадки
Это интересно
Стакан под куст — и урожай огурцов умножается на два: готовим белую «болтушку» за минуту и поливаем сразу после высадки
Мудрые дачники после высадки огурцов в грунт используют это удобрение: идеальная подкормка для рекордного урожая
Это интересно
Мудрые дачники после высадки огурцов в грунт используют это удобрение: идеальная подкормка для рекордного урожая
Спасаем огурцы от пожелтения листьев: волшебный раствор из доступных ингредиентов
Это интересно
Спасаем огурцы от пожелтения листьев: волшебный раствор из доступных ингредиентов
Секрет профессиональных огородников: как навсегда избавиться от вытягивания огуречной рассады
Это интересно
Секрет профессиональных огородников: как навсегда избавиться от вытягивания огуречной рассады


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен