Делаю это с высокорослыми помидорами и собираю богатый урожай: все подкормки останутся в прошлом — хитрость бывалых дачников
12:08, 30 май 2025
В начале лета садоводы приступают к важной процедуре по уходу за помидорами - пасынкованию кустов. Однако многие дачники порой допускают ошибки, которые могут навредить растениям и существенно снизить урожайность. Особенно сложным пасынкование становится для высокорослых сортов томатов, достигающих полутораметровой высоты.
Опытный садовод Виктория Радзевская делится секретами правильного пасынкования на своем популярном дзен-канале. По ее словам, приступать к этой процедуре необходимо уже в начале июня, когда томатные кусты активно наращивают зеленую массу.
Во время пасынкования следует оставлять нетронутой верхушку куста и нижние листья, которые необходимы томатам для нормального фотосинтеза. Специалисты напоминают, что для благоприятного роста и плодоношения помидоров нужны дневные температуры 22-25°С и ночные 16-18°С. При температуре выше 30°С пыльца становится стерильной, поэтому в жару рекомендуется проветривать тепличные помещения.
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