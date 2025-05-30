Делаю это с высокорослыми помидорами и собираю богатый урожай: все подкормки останутся в прошлом — хитрость бывалых дачников

12:08, 30 май 2025

В начале лета садоводы приступают к важной процедуре по уходу за помидорами - пасынкованию кустов. Однако многие дачники порой допускают ошибки, которые могут навредить растениям и существенно снизить урожайность. Особенно сложным пасынкование становится для высокорослых сортов томатов, достигающих полутораметровой высоты.

Опытный садовод Виктория Радзевская делится секретами правильного пасынкования на своем популярном дзен-канале. По ее словам, приступать к этой процедуре необходимо уже в начале июня, когда томатные кусты активно наращивают зеленую массу.

«Своевременное пасынкование позволяет предотвратить рост лишних побегов и способствует формированию полноценных кистей и завязей плодов», - поясняет Радзевская. «Пасынками называют боковые отростки, появляющиеся в пазухах листьев. Я аккуратно прищипываю их пальцами, как только побег достигает 5-7 сантиметров в длину. Важно не допускать дальнейшего роста пасынков, иначе растение начнет отвлекать питательные вещества от основного куста на развитие боковых побегов».

Во время пасынкования следует оставлять нетронутой верхушку куста и нижние листья, которые необходимы томатам для нормального фотосинтеза. Специалисты напоминают, что для благоприятного роста и плодоношения помидоров нужны дневные температуры 22-25°С и ночные 16-18°С. При температуре выше 30°С пыльца становится стерильной, поэтому в жару рекомендуется проветривать тепличные помещения.





Автор: Алия Карачурина