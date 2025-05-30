Хвощ терпеть не может: три метода помогут избавиться от сорняка на участке — «химия» не понадобится

11:58, 30 май 2025

Каждый огородник сталкивался с назойливым сорняком, который, кажется, никогда не сдается. Речь идет о хвоще полевом – растении с живучей корневой системой и удивительной способностью к размножению. Его зеленые стебли словно насмехаются над усилиями садоводов по избавлению от этого непрошеного гостя. Однако не стоит опускать руки – существуют проверенные методы, которые помогут одержать верх над хвощом и защитить ваши грядки.

Хвощ полевой – настоящий оппортунист в мире растений. Он процветает во влажной, тяжелой и кислой почве, активно растет в августе, когда условия наиболее благоприятны. Однако бороться с этим сорняком следует начинать уже в конце весны и в начале лета, не давая ему закрепиться. Своевременные действия – ключ к успеху в этой битве.

Одним из наиболее эффективных методов является механическая уборка. Регулярное выпалывание хвоща и мульчирование грядок помогут сдержать появление новых всходов, лишая их солнечного света, необходимого для роста. Кроме того, можно использовать особенности некоторых культур в вашу пользу. Крестоцветные растения, такие как горчица, редька или рапс, выделяют в почву вещества, замедляющие развитие хвоща. Высевайте их весной и осенью, и это значительно улучшит ситуацию.

Еще один эффективный способ – поддержание щелочной среды почвы. Хвощ предпочитает кислую почву, поэтому внесение доломитовой муки в начале сезона, а также регулярные подкормки доломитовым молоком или зольным настоем в середине лета помогут создать неблагоприятные для него условия. Осенью, при необходимости, можно провести известкование почвы для дополнительного повышения ее щелочности.

Автор: Алия Карачурина