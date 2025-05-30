Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Что будет, если заваривать чай дважды: большинство россиян даже не догадывались, а это очень важно

Что будет, если заваривать чай дважды: большинство россиян даже не догадывались, а это очень важно

11:54, 30 май 2025

Некоторые россияне, в целях экономии, прибегают к повторному использованию чайных пакетиков, заваривая их два или даже три раза. Однако эксперты предупреждают, что такая практика может быть не только бессмысленной, но и потенциально опасной для здоровья при определенных условиях.

В погоне за экономией средств люди часто игнорируют предупреждения специалистов. Диетологи разъясняют, что повторное заваривание чайного пакетика приводит к потере всех полезных свойств напитка. Более того, если между первым и последующим использованием проходит значительный промежуток времени, такая практика может причинить вред организму.

Причина кроется в образовании невидимой глазу пленки окисленных полифенолов на поверхности использованного чайного пакетика. Эта пленка создает идеальную среду для размножения бактерий и плесени, что делает повторное заваривание чая не только бессмысленным, но и потенциально вредным для здоровья.

Несмотря на отсутствие строгого запрета на многократное использование чайных пакетиков, эксперты настоятельно рекомендуют воздержаться от этой практики. Вместо того чтобы рисковать здоровьем ради сомнительной экономии, лучше наслаждаться свежезаваренным чаем, который, по словам медиков, обладает множеством полезных свойств. Благодаря антиоксидантам, чай способствует укреплению стенок сосудов и очищению организма от шлаков.

Находчивые домохозяйки кладут чайные пакетики на батареи: вначале удивлялась, теперь делаю так же - результат поразил

Читайте также:

Находчивые домохозяйки кладут чайные пакетики на батареи: вначале удивлялась, теперь делаю так же - результат поразил
Автор: Алия Карачурина
Теги: чай здоровье
Читайте также

Вплоть до летального исхода: чем опасен напиток из чайного гриба — рассказала врач Васильева
Это интересно
Вплоть до летального исхода: чем опасен напиток из чайного гриба — рассказала врач Васильева
Сплошной вред: так ни в коем случае нельзя есть мед
Потребитель в Башкирии
Сплошной вред: так ни в коем случае нельзя есть мед
Пакет с гадостью: Росконтроль назвал марки чая, которые нужно обходить стороной
Потребитель в Башкирии
Пакет с гадостью: Росконтроль назвал марки чая, которые нужно обходить стороной


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен