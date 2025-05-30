Что будет, если заваривать чай дважды: большинство россиян даже не догадывались, а это очень важно

11:54, 30 май 2025

Некоторые россияне, в целях экономии, прибегают к повторному использованию чайных пакетиков, заваривая их два или даже три раза. Однако эксперты предупреждают, что такая практика может быть не только бессмысленной, но и потенциально опасной для здоровья при определенных условиях.

В погоне за экономией средств люди часто игнорируют предупреждения специалистов. Диетологи разъясняют, что повторное заваривание чайного пакетика приводит к потере всех полезных свойств напитка. Более того, если между первым и последующим использованием проходит значительный промежуток времени, такая практика может причинить вред организму.

Причина кроется в образовании невидимой глазу пленки окисленных полифенолов на поверхности использованного чайного пакетика. Эта пленка создает идеальную среду для размножения бактерий и плесени, что делает повторное заваривание чая не только бессмысленным, но и потенциально вредным для здоровья.

Несмотря на отсутствие строгого запрета на многократное использование чайных пакетиков, эксперты настоятельно рекомендуют воздержаться от этой практики. Вместо того чтобы рисковать здоровьем ради сомнительной экономии, лучше наслаждаться свежезаваренным чаем, который, по словам медиков, обладает множеством полезных свойств. Благодаря антиоксидантам, чай способствует укреплению стенок сосудов и очищению организма от шлаков.

Автор: Алия Карачурина