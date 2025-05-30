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Любые сорняки моментально превратятся в труху: это средство избавит дачников от надоедливых растений — химия не понадобится

Любые сорняки моментально превратятся в труху: это средство избавит дачников от надоедливых растений — химия не понадобится

11:26, 30 май 2025

Бороться с назойливыми сорняками – вечная головная боль для садоводов. Многие прибегают к химическим средствам, не задумываясь о потенциальном вреде для здоровья и окружающей среды. Но есть безопасная альтернатива, которая поможет избавиться от нежеланных растений без ущерба для культурных насаждений.

Тайное оружие против сорняков – эффективный раствор на основе всего трех доступных ингредиентов. Эксперты советуют смешать 30 граммов аммиачной селитры, 20 граммов средства для мытья посуды и один пакетик лимонной кислоты в двух литрах воды. Тщательно перемешав смесь, перелейте ее в распылитель.

В разгар полуденной жары выйдите в сад и обильно опрыскайте сорняки приготовленным составом. Уже к вечеру вы заметите первые признаки его действия – листья нежеланных растений начнут сворачиваться и вянуть. А наутро останется лишь собрать бездыханные остатки.

Поразительно, но после такой обработки в почве не накапливаются вредные нитраты. Раствор полностью безопасен для грунта и окружающих культур. Более того, его можно использовать в течение 5-7 дней, обрабатывая разные участки сада.

Аммиачная селитра – ключевой компонент этого народного рецепта. Это неорганическое соединение азотной кислоты с формулой NH4NO3 содержит связанный азот, делая его идеальным удобрением для растений. Но в сочетании с моющим средством и лимонной кислотой она становится настоящим убийцей сорняков.

Хвощ терпеть не может: три метода помогут избавиться от сорняка на участке — «химия» не понадобится

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Автор: Алия Карачурина
Теги: сорняки аммиачная селитра
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