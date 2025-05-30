Умные дачники поливают огурцы после высадки в теплицу именно так: позже не знают, куда девать урожай — удобрения точно не пригодятся

11:10, 30 май 2025

Огурцы - неприхотливые, но влаголюбивые культуры, требующие особого подхода к поливу. Многие садоводы следуют стандартным рекомендациям, но опытные огородники знают: залог богатого урожая кроется в деталях.

Погодные условия и тип теплицы играют решающую роль. По словам садовода-эксперта Виктории Радзевской, в жаркие дни огурцы нуждаются в обильном поливе каждые два дня. Молодые растения потребляют меньше влаги, чем взрослые во время плодоношения, поэтому норму воды следует постепенно увеличивать.

При прохладной погоде достаточно поливать один раз в 5-7 дней. Но вода должна быть теплой, около 25°C – огурцы любят тепло, холодный полив может задержать их развитие.

Эксперты рекомендуют поливать под корень, избегая попадания воды на листья. Капли влаги на растении – идеальная среда для грибковых заболеваний. Правильный полив в сочетании с заботливым уходом обеспечит изобильный урожай ароматных огурчиков самых разных сортов – от миниатюрных персидских до крупных голландских.

Автор: Алия Карачурина