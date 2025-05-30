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Две ложки в лейку — и чеснок ударяется в рост: желтых перьев и в помине нет, а головки в ладонь не помещаются

Две ложки в лейку — и чеснок ударяется в рост: желтых перьев и в помине нет, а головки в ладонь не помещаются

10:55, 30 май 2025

Издавна чеснок славился своими целебными свойствами, но мало кто знает, что за этими уникальными качествами стоит не просто ароматный корнеплод, а настоящее чудо природы. В начале лета, когда зеленые перья чеснока должны быть особенно пышными и сочными, нередко возникает проблема преждевременного пожелтения. Однако опытные огородники имеют в своем арсенале проверенный способ вернуть жизненную силу этой культуре, используя два натуральных компонента.

Елена Литвинова, опытный огородник со стажем, рекомендует раз в неделю поливать чеснок уникальным составом, включающим нашатырный спирт и янтарную кислоту. Нашатырный спирт, представляющий собой чистый азот, стимулирует рост зеленой массы, отпугивает вредителей и защищает растения от болезней. Достаточно добавить всего 2 столовые ложки нашатырного спирта в 10 литров воды.

Янтарную кислоту, обладающую мощными антиоксидантными свойствами, рекомендуется использовать в порошкообразной форме. Всего 1/4 столовой ложки этого натурального компонента на 10 литров воды обеспечит дополнительную подпитку для растений. При смешивании нашатырного спирта и янтарной кислоты образуется сукцинат аммония - уникальное соединение, помогающее чесноку быстро адаптироваться к любым погодным условиям и перепадам температуры. Благодаря этому природному источнику сил перья чеснока не будут реагировать на стресс нежелательным пожелтением.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: sadellen
Теги: чеснок
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