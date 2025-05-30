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Как вырастить супер сладкую клубнику: два удивительных удобрения для невероятного урожая

Как вырастить супер сладкую клубнику: два удивительных удобрения для невероятного урожая

10:41, 30 май 2025

Клубника – одна из самых любимых и желанных летних ягод. Ее сладкий вкус и манящий аромат покоряют сердца миллионов людей по всему миру. Однако, что делает клубнику такой изумительной на вкус? Как вырастить действительно сочные и ароматные ягоды в своем саду или огороде? Ответ кроется в грамотной подкормке этой культуры.

Клубнике, как и любому другому растению, необходимы питательные вещества для полноценного роста и развития. Недостаток важных элементов, таких как азот, фосфор и калий, может привести к замедленному формированию завязей, мелким и невкусным ягодам. Впрочем, для получения роскошного урожая вовсе не обязательно использовать дорогостоящие химические удобрения.

По словам ландшафтного дизайнера и ученого-агронома Анастасии Коврижных из издания «БелНовости», есть два простых и доступных натуральных состава, которые станут отличными помощниками в выращивании клубники. Речь идет о золе и крапиве.

Золу можно применять несколькими способами. Один из них – рассыпание небольшого количества золы вокруг кустиков клубники. Второй вариант предполагает приготовление питательного раствора: 200 мл золы смешивается с 4 стаканами горячей воды, а затем полученная смесь разводится еще большим объемом воды (ведро).

Крапива также благотворно влияет на рост клубничных кустов и вкусовые качества завязывающихся ягод. Чтобы приготовить крапивное удобрение, необходимо нарвать нужное количество молодых листьев крапивы, залить их водой и оставить настаиваться на полторы недели. Затем 1 литр готового крапивного концентрата разбавляется ведром воды и используется для полива клубники.

Долгоносик будет в страхе покидать участок: поливаю кусты клубники только этим раствором — в помощь дачникам

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: клубника удобрения советы
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