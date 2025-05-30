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Конец фитофторе: секретная «болтушка» для помидоров, состоящая из двух обычных компонентов

Конец фитофторе: секретная «болтушка» для помидоров, состоящая из двух обычных компонентов

10:07, 30 май 2025

Фитофтороз — грибковое заболевание, развивающееся при повышенной влажности воздуха и почвы. Первые тревожные сигналы его появления — коричневые пятна на листьях, стеблях и плодах. Особую осторожность следует проявлять в июле, когда переменчивая погода с резкими перепадами температур и внезапными ливневыми дождями создает идеальные условия для распространения инфекции.

По мере развития болезни симптомы становятся более очевидными. Помимо характерных коричневых пятен, на плодах могут образовываться белесые наросты, свидетельствующие о запущенной стадии фитофтороза. Внешний вид зараженных томатов резко ухудшается, они деформируются и быстро приходят в негодность.

Опытные огородники знают множество народных средств для борьбы с этим коварным недугом. Одним из проверенных рецептов делится автор популярного Дзен-канала «Огородные шпаргалки». По ее рекомендации, наиболее эффективно опрыскивать растения вечером в теплое время суток.

Для приготовления действенного раствора против фитофтороза потребуется всего несколько доступных ингредиентов. Необходимо мелко порезать долю чеснока среднего размера, залить его небольшим количеством теплой воды и оставить для настаивания. Затем полученный чесночный настой вылить в ведро емкостью 10 литров, долить оставшуюся воду и добавить порошок марганцовки из расчета 1 грамм на ведро. Готовым раствором тщательно опрыскать томатные кусты.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: помидоры фитофтора
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