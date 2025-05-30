Как избавиться от парши на картофеле? Советы бывалых огородников, которые действительно работают

10:02, 30 май 2025

Каждый садовод-огородник знает, что выращивание картофеля - процесс, требующий постоянного внимания и заботы. На пути к обильному урожаю этого популярного овоща подстерегают различные трудности и болезни. Одной из наиболее распространенных и опасных является картофельная парша - грибковое заболевание, способное значительно снизить количество собранного урожая.

Парша поражает клубни, покрывая их неровной коркой и трещинами, что не только портит товарный вид картофеля, но и делает его непригодным для длительного хранения. Причины возникновения этой напасти кроются в нескольких факторах. Прежде всего, следует обратить внимание на севооборот - высаживание картофеля на одном и том же участке в течение нескольких лет подряд повышает риск заражения. Также способствуют развитию парши недостаток питательных веществ в почве и чрезмерная влажность грунта.

Чтобы предотвратить распространение парши, специалисты рекомендуют чередовать зоны выращивания картофеля с другими культурами, например, капустой. Эксперт в области агрономии Анастасия Коврижных советует не сажать картофель на одном месте более двух сезонов подряд. Важно также соблюдать режим полива, не допуская переувлажнения почвы. Эффективными мерами борьбы с паршой считаются мульчирование грядок соломой или сеном, а также применение препаратов, содержащих триходерму - гриб-антагонист картофельной парши.

Автор: Алия Карачурина