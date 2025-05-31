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Продукты, которые спасают от рака и усиливают иммунитет: советы от ведущего врача-онколога

Продукты, которые спасают от рака и усиливают иммунитет: советы от ведущего врача-онколога

15:48, 31 май 2025

В современном мире проблема роста онкологических заболеваний приобретает все большую актуальность. Врачи-онкологи и диетологи активно изучают возможные причины возникновения раковых опухолей и способы их профилактики. Одним из эффективных методов снижения риска развития онкологии является правильное питание с акцентом на определенные продукты.

Согласно рекомендациям врача-онколога Сергея Сальдо, для укрепления иммунитета и борьбы с раковыми клетками крайне полезно включить в свой рацион крестоцветные овощи. К этой группе относятся разнообразные виды капусты, рукола, репа, редис и шпинат. Данные продукты входят в так называемое «противораковое питание» и обеспечивают мощную профилактику развития онкологических опухолей благодаря своим уникальным свойствам.

Медицинские эксперты подчеркивают, что зачастую предрасполагающими факторами для возникновения онкологических заболеваний становятся неправильные пищевые привычки и вредные пристрастия. Поэтому для снижения риска крайне важно пересмотреть свой рацион питания, обогатив его полезными овощами, и отказаться от вредных привычек.

Стоит отметить, что профилактика онкологии не ограничивается только изменением рациона питания. Регулярные медицинские обследования, особенно после 45 лет, также играют ключевую роль в своевременном выявлении и предотвращении развития опасных заболеваний. Так, ученые рекомендуют проходить колоноскопию для выявления возможных мутаций в клетках толстой кишки, провоцируемых чрезмерным употреблением красного мяса, включая говядину, телятину, свинину и баранину. Врачи советуют ограничивать потребление таких продуктов до одного раза в неделю.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: рак здоровье
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